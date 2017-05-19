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Два человека погибли на пожаре в Пинске

20.05.2017 10:42 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК — 20 мая, Sputnik. Два человека погибли на пожаре в Пинске в ночь на субботу, сообщили в областном управлении МЧС по Брестской области.

Пожар произошел в одной из квартир двухквартирного деревянного дома.

"На полу в комнате была обнаружена хозяйка квартиры. Ее вынесли на руках на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи. Медики пытались реанимировать пенсионерку, однако в 2 часа 57 минут зафиксировали смерть", — рассказали в Брестском УМЧС.

На полу в кухне спасатели обнаружили мужчину, которого, несмотря на попытки реанимировать, спасти также не удалось. Погибший был сыном хозяйки квартиры, ему было 40 лет.

В МЧС уточнили, что в результате пожара огнем повреждены перекрытие, стены и имущество в квартире.

В качестве одной из причин пожара рассматривается неосторожность при курении.

 
Теги: Минск
 
 
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На полу в одной из квартир двухквартирного жилого дома были обнаружены хозяйка и ее сын, медики пытались реанимировать пострадавших, однако в обоих случаях...

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