Пятерых детей вынесли спасатели из горящего общежития в Молодечно

МИНСК — 20 мая, Sputnik. Семь человек, в том числе пятеро детей, спасли работники МЧС на пожаре в общежитии в Молодечно, сообщили МЧС.



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"Сообщение о задымлении в одной из комнат общежития по адресу Молодечно, улица Галицкого, 12а поступило на пост дежурного в пятницу в 17:48. Звонил вахтер общежития. По прибытии к месту вызова из окна на втором этаже четырехэтажного здания шел сильный дым", — уточнили в пресс-службе МЧС.

В итоге из комнат второго и третьего этажей были спасены семеро человек, в том числе пять детей.

Мужчину, женщину, маленькую девочку и двух мальчиков младшего школьного возраста спустили по автолестнице с третьего этажа. Еще одного младшего школьника и маленькую девочку — по трехколенной лестнице со второго этажа.

Одну маленькую девочку на всякий случай доставили в больницу для осмотра, уточнили в МЧС.

Остальные жильцы покинули общежитие сами до прибытия подразделения МЧС.

Пожар был ликвидирован в 18:07. Его причина в настоящее время устанавливается.