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Пьяный таксист устроил ДТП в Минске и уснул в ожидании ГАИ
20.05.2017 13:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК — 20 мая, Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух нетрезвых водителей произошло утром в субботу на улице Притыцкого в Минске, рассказала Sputnik старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ РУВД Фрунзенского района Алена Волчек.
"ДТП произошло в 9.15. Водитель такси на автомобиле "Додж" двигался по третьей полосе, и при перестроении во вторую полосу столкнулся с автомобилем "Фольксваген". Таксист предлагал разобраться без ГАИ, но второй участник ДТП настоял на вызове инспекторов", — рассказала Волчек.
В ожидании инспекторов таксист уснул на заднем сиденье своего авто. Именно там обнаружили его прибывшие инспекторы ГАИ.
Проведенный тест подтвердил, что таксист был нетрезв, в крови у него оказалось 2,41 промилле алкоголя. Нетрезвым оказался и второй водитель-участник ДТП.
"У водителя "Фольксвагена" содержание алкоголя в крови составило 0,35 промилле", — уточнила Алена Волчек.
Ни водители, ни пассажир, который находился в "Фольксвагене", не пострадали. Машины получили механические повреждения и были отправлены на штрафстоянку.
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Медосвидетельствование участников ДТП на улице Притыцкого показало содержание алкоголя в крови обоих водителей.
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