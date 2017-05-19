Пожар в общежитии в Молодечно: детей и жильцов с верхних этажей эвакуировали с помощью спецтехники

Сообщение о задымлении в комнате общежития УП «Коммунальник» в Молодечно поступило спасателям вечером 19 мая. Как сообщает пресс-служба МЧС, эвакуировать жильцов пришлось по автолестнице.

О пожаре в общежитии сообщил вахтер. Прибывшие к месту вызова сспасатели обнаружили, что из окна на втором этаже четырехэтажного здания валит сильный дым.

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Работники МЧС с помощью спецтехники эвакуировали 7 человек (в том числе пятеро детей): по автолестнице с третьего этажа мужчину, женщину и маленькую девочку, а также двух мальчиков младшего школьного возраста, со второго этажа — мальчика (также младшего школьного возраста) и маленькую девочку.

Малышку на всякий случай доставили в больницу для медицинского осмотра. Остальные проживающие смогли покинуть здание самостоятельно до прибытия подразделений МЧС.

Пожар был ликвидирован. Его причина устанавливается.