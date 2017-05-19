ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Истребители сопровождали полет гражданского лайнера American Airlines

20.05.2017 19:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК — 20 мая, Sputnik. Американские истребители F-22 сопровождали полет гражданского судна American Airlines после того, как мужчина турецкого происхождения попытался прорваться в кабину пилотов.

По данным информагентств, в то время, когда лайнер следовал из Лос-Анджелеса в Гонолулу, один из пассажиров нарушил правила безопасности. Он попытался прорваться в кабину пилотов. Этот момент заснял другой пассажир самолета и выложил в социальные сети.

После инцидента тихоокеанское командование ВС США приняло решение о запуске двух истребителей с аэродрома на Гавайях, чтобы сопровождать лайнер.

Министерство внутренней безопасности США (МВБ) в свою очередь сообщило о задержании нарушителя. Когда самолет приземлился, "лицо, нарушившее безопасность во время рейса, было задержано". Министр внутренней безопасности был осведомлен об инциденте.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина попытался прорваться в кабину пилотов самолета, следовавшего из Лос-Анджелеса в Гонолулу.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Пожар в общежитии в Молодечно: детей и жильцов с верхних этажей эвакуировали с помощью спецтехники
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика