Истребители сопровождали полет гражданского лайнера American Airlines

МИНСК — 20 мая, Sputnik. Американские истребители F-22 сопровождали полет гражданского судна American Airlines после того, как мужчина турецкого происхождения попытался прорваться в кабину пилотов.

По данным информагентств, в то время, когда лайнер следовал из Лос-Анджелеса в Гонолулу, один из пассажиров нарушил правила безопасности. Он попытался прорваться в кабину пилотов. Этот момент заснял другой пассажир самолета и выложил в социальные сети.

После инцидента тихоокеанское командование ВС США приняло решение о запуске двух истребителей с аэродрома на Гавайях, чтобы сопровождать лайнер.

Министерство внутренней безопасности США (МВБ) в свою очередь сообщило о задержании нарушителя. Когда самолет приземлился, "лицо, нарушившее безопасность во время рейса, было задержано". Министр внутренней безопасности был осведомлен об инциденте.