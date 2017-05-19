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При пожаре в Пинске погибли мать и сын

20.05.2017 21:25 — ЧП | Tut.by  
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20 мая около двух часов ночи в Пинске в одном из домов на ул. Окоповой произошел пожар, в результате которого погибли мать и сын, сообщает пресс-служба МЧС.

Пожар произошел в трехкомнатной квартире жилого двухквартирного деревянного дома.

На полу в комнате спасатели обнаружили 63-летнюю хозяйку квартиры, а в кухне — ее 40-летнего сына. Женщину и мужчину вынесли на улицу и передали медикам, которые провели реанимационные мероприятия, но спасти мать и сына не удалось.

В результате пожара огнем повреждены перекрытие, стены и имущество в квартире. Рассматривается версия причины пожара — неосторожность при курении.

Подобный случай произошел накануне в Ляховичском районе, там также погибли при пожаре мать и сын.

 
 
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На полу в комнате спасатели обнаружили 63-летнюю хозяйку квартиры, а в кухне - ее 40-летнего сына.

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