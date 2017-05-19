При пожаре в Пинске погибли мать и сын

20 мая около двух часов ночи в Пинске в одном из домов на ул. Окоповой произошел пожар, в результате которого погибли мать и сын, сообщает пресс-служба МЧС.

Пожар произошел в трехкомнатной квартире жилого двухквартирного деревянного дома.

На полу в комнате спасатели обнаружили 63-летнюю хозяйку квартиры, а в кухне — ее 40-летнего сына. Женщину и мужчину вынесли на улицу и передали медикам, которые провели реанимационные мероприятия, но спасти мать и сына не удалось.

В результате пожара огнем повреждены перекрытие, стены и имущество в квартире. Рассматривается версия причины пожара — неосторожность при курении.

Подобный случай произошел накануне в Ляховичском районе , там также погибли при пожаре мать и сын.