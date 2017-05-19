ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гостей Каннского фестиваля эвакуировали из-за сообщения о бомбе

20.05.2017 21:42 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Французская полиция провела эвакуацию из Дворца фестивалей в Каннах, где традиционно проводится международный кинофестиваль. Причиной эвакуации стал обнаруженный подозрительный пакет. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на своего корреспондента.

Сообщается, что пакет был замечен в зале Debussy, где в рамках каннского кинофестиваля должны были показывать фильм Мишеля Хазанавичуса «Молодой Годар» («Le Redoutable»).

Спустя примерно 10 минут предупреждение об угрозе взрыва было отменено, отмечает Le Figaro.

Юбилейный, 70-й, каннский кинофестиваль стартовал 17 мая. В этом году в его основную программу вошли 19 картин. Среди конкурсантов и работа российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь».

Откровенные наряды и страстный поцелуй: в Каннах открылся юбилейный кинофестиваль

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спустя примерно 10 минут предупреждение об угрозе взрыва было отменено.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
При пожаре в Пинске погибли мать и сын
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика