Гостей Каннского фестиваля эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Французская полиция провела эвакуацию из Дворца фестивалей в Каннах, где традиционно проводится международный кинофестиваль. Причиной эвакуации стал обнаруженный подозрительный пакет. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на своего корреспондента.

On a demandé aux journalistes de reculer. Sac suspect dans la salle avant projo du #Redoutable pic.twitter.com/yjhwa2gW8z — François Aubel (@francoisaubel) 20 мая 2017 г.

Сообщается, что пакет был замечен в зале Debussy, где в рамках каннского кинофестиваля должны были показывать фильм Мишеля Хазанавичуса «Молодой Годар» («Le Redoutable»).

Спустя примерно 10 минут предупреждение об угрозе взрыва было отменено, отмечает Le Figaro.

Юбилейный, 70-й, каннский кинофестиваль стартовал 17 мая. В этом году в его основную программу вошли 19 картин. Среди конкурсантов и работа российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь».

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