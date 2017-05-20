Умер пострадавший при попытке линчевать россиянина мексиканец

Мексиканец, получивший ранение при попытке линчевать россиянина Алексея Макеева в мексиканском городе Канкуне, скончался. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в субботу заведующий консульским отделом посольства РФ в латиноамериканской стране Дмитрий Болбот.



Фото с сайта excelsior.com

«Он умер, — сказал Болбот. — Мне не подтверждают, что его убил Макеев, пока этого нет, должно быть проведено расследование». По данным электронной версии газеты Excelsior, мексиканец получил ножевое ранение.

В ночь на субботу порядка 200 мексиканцев пришли выразить недовольство поведением Макеева к дому, где он проживал. Конфликт перерос в драку — россиянин был избит.

Жителей города возмутило то, что Макеев неоднократно оскорблял окружающих, в том числе женщин и детей. При этом он записывал на видеокамеру свои действия и размещал записи в интернете.