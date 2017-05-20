Бронетранспортер вылетел с дороги в Эстонии: два человека в больнице

МИНСК, 20 мая — Sputnik. Бронетранспортер вылетел с дороги общего пользования в ходе учений "Весенний шторм", которые проходят в Ида-Вирумаа, передает в субботу Sputnik Эстония .

Инцидент произошел накануне вечером в волости Сонда недалеко от деревни Соонурме — бронемашина вылетела за пределы проезжей части. В результате водитель боевой машины и еще один военнослужащий были госпитализированы.

По информации агентства, это не первый инцидент, который произошел с военной техникой в ходе учений. 17 мая автомобиль с военнослужащими зацепил антенной высоковольтную линию, в результате машина загорелась. Два человека пострадали.

За день до этого армейский грузовик, который выезжал задним ходом на полигоне в Мяннику, сбил военнослужащего-резервиста. Мужчине оказали первую помощь на месте, затем отвезли в больницу. Сообщается, что его состояние стабильное.

В трехнедельных учениях "Весенний шторм", которое проходит в Эстонии, участвуют около девяти тысяч военнослужащих, как эстонских, так и из других стран НАТО. Также в учениях принимает участие военная техника, в том числе авиация. Маневры завершатся 26 мая.