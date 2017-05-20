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Вспышка газа произошла в котельной в Минском районе

21.05.2017 09:30 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 мая — Sputnik. Два человека пострадали при взрыве в котельной в деревне Озеро Узденского района Минской области, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального УМЧС.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье — спасателям поступило сообщение о вспышке газовоздушной смеси в помещении котельной.

Вспышкой повредило газовый котел и оконную раму, хозяин и его дочь получили ожоги получили ожоги 1 и 2 степени, в госпитализации не нуждались, рассказали в МЧС. Там также отметили, что в результате вспышки последующего горения не последовало.

Причина вспышки устанавливается. Также в МЧС добавили, что за минувшие сутки на территории области зарегистрированы семь пожаров. Пострадавших нет.

 
Теги: Минск
 
 
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Хозяин котельной и его дочь получили ожоги, однако не нуждались в госпитализации, рассказали спасатели.

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