Вспышка газа произошла в котельной в Минском районе

МИНСК, 21 мая — Sputnik. Два человека пострадали при взрыве в котельной в деревне Озеро Узденского района Минской области, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального УМЧС.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье — спасателям поступило сообщение о вспышке газовоздушной смеси в помещении котельной.

Вспышкой повредило газовый котел и оконную раму, хозяин и его дочь получили ожоги получили ожоги 1 и 2 степени, в госпитализации не нуждались, рассказали в МЧС. Там также отметили, что в результате вспышки последующего горения не последовало.

Причина вспышки устанавливается. Также в МЧС добавили, что за минувшие сутки на территории области зарегистрированы семь пожаров. Пострадавших нет.