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Жуткое ДТП в Брестской области: два человека погибли

21.05.2017 09:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 мая — Sputnik. Устанавливаются обстоятельства ДТП в Брестской области, в результате которого два человека погибли и один пострадал, сообщила в воскресенье пресс-служба Брестского ОУМЧС.

Авария произошла в ночь на воскресенье не автодороге М-10 Кобрин — Гомель — граница РФ. На 462-м километре дороги столкнулись Volkswagen Sharan и Audi 100.

В результате ДТП погибли водители обоих автомобилей. Их тела прибывшие на место сотрудники МЧС доставали с помощью специнструмента.

Также спасатели деблокировали из салона искореженной "сигары" пассажира 1994 года рождения, который с травмами был доставлен в больницу города Иваново.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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МИНСК, 21 мая — Sputnik. Устанавливаются обстоятельства ДТП в Брестской области, в результате которого два человека погибли и один пострадал, сообщила в воскресенье...

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