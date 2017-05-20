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Жуткое ДТП в Брестской области: два человека погибли
21.05.2017 09:59 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 мая — Sputnik. Устанавливаются обстоятельства ДТП в Брестской области, в результате которого два человека погибли и один пострадал, сообщила в воскресенье пресс-служба Брестского ОУМЧС.
Авария произошла в ночь на воскресенье не автодороге М-10 Кобрин — Гомель — граница РФ. На 462-м километре дороги столкнулись Volkswagen Sharan и Audi 100.
В результате ДТП погибли водители обоих автомобилей. Их тела прибывшие на место сотрудники МЧС доставали с помощью специнструмента.
Также спасатели деблокировали из салона искореженной "сигары" пассажира 1994 года рождения, который с травмами был доставлен в больницу города Иваново.
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МИНСК, 21 мая — Sputnik. Устанавливаются обстоятельства ДТП в Брестской области, в результате которого два человека погибли и один пострадал, сообщила в воскресенье...
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