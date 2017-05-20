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Неизвестные убили в Кабуле гражданку Германии
Неизвестные вооруженные лица убили в Кабуле гражданку Германии. Об этом сообщило агентство
Еще одна женщина - гражданка Финляндии - была похищена. Кроме того, ранение получил мужчина, охранявший здание, в котором находились обе иностранки.
Детали случившегося и мотивы действий нападавших пока неизвестны.
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При нападении еще одна женщина - гражданка Финляндии - была похищена
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Архив (ЧП)
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