Неизвестные убили в Кабуле гражданку Германии

Неизвестные вооруженные лица убили в Кабуле гражданку Германии. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на МВД Афганистана.

Еще одна женщина - гражданка Финляндии - была похищена. Кроме того, ранение получил мужчина, охранявший здание, в котором находились обе иностранки.

Детали случившегося и мотивы действий нападавших пока неизвестны.