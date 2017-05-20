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Неизвестные убили в Кабуле гражданку Германии

21.05.2017 11:04 — ЧП | Tut.by  
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Неизвестные вооруженные лица убили в Кабуле гражданку Германии. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на МВД Афганистана.

Еще одна женщина - гражданка Финляндии - была похищена. Кроме того, ранение получил мужчина, охранявший здание, в котором находились обе иностранки.

Детали случившегося и мотивы действий нападавших пока неизвестны.

 
 
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При нападении еще одна женщина - гражданка Финляндии - была похищена

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