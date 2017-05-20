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Пьяный житель Минщины катал спутниц ночью в Бресте и врезался в столб
21.05.2017 12:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 мая — Sputnik. Устанавливаются обстоятельства ДТП с участием нетрезвого водителя в Бресте, сообщили Sputnik в воскресенье в Госавтоинспекции Брестской области.
Авария произошла в минувшую субботу. По предварительной информации ГАИ, 25-летний молодой человек, житель Минской области, на автомобиле Chevrolet Cruze на перекрестке с улицей Пионерской не справился с управлением и врезался в бетонный столб.
Прибывшие на место дорожного инцидента сотрудники ГАИ выяснили, что водитель познакомился с девушками в одном из ночных клубов города, а после его закрытия решил покатать своих спутниц на автомобиле.
В результате ДТП автомобиль получил технические повреждения. Медосвидетельствование показало в крови у водителя 1,8 промилле алкоголя.
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МИНСК, 21 мая — Sputnik. Устанавливаются обстоятельства ДТП с участием нетрезвого водителя в Бресте, сообщили Sputnik в воскресенье в Госавтоинспекции Брестской...
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