Пьяный житель Минщины катал спутниц ночью в Бресте и врезался в столб

МИНСК, 21 мая — Sputnik. Устанавливаются обстоятельства ДТП с участием нетрезвого водителя в Бресте, сообщили Sputnik в воскресенье в Госавтоинспекции Брестской области.

Авария произошла в минувшую субботу. По предварительной информации ГАИ, 25-летний молодой человек, житель Минской области, на автомобиле Chevrolet Cruze на перекрестке с улицей Пионерской не справился с управлением и врезался в бетонный столб.

Прибывшие на место дорожного инцидента сотрудники ГАИ выяснили, что водитель познакомился с девушками в одном из ночных клубов города, а после его закрытия решил покатать своих спутниц на автомобиле.

В результате ДТП автомобиль получил технические повреждения. Медосвидетельствование показало в крови у водителя 1,8 промилле алкоголя.