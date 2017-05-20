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Здание бывшего пивзавода горит в Гродно
21.05.2017 16:36 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 мая — Sputnik. Крыша старого пивзавода загорелась в воскресенье в Гродно, сообщил официальный представитель МЧС Беларуси Виталий Новицкий.
В своем аккаунте в "Твиттере" Новицкий рассказал, что на месте ЧП работают подразделения МЧС.
Причина пожара устанавливается.
Местные СМИ сообщают о сильном задымлении на старом мосту в центре Гродно.
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В центре Гродно загорелось здание бывшего пивзавода, спасатели продолжают бороться с огнем.
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Архив (ЧП)
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