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Здание бывшего пивзавода горит в Гродно

21.05.2017 16:36 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 мая — Sputnik. Крыша старого пивзавода загорелась в воскресенье в Гродно, сообщил официальный представитель МЧС Беларуси Виталий Новицкий.

В своем аккаунте в "Твиттере" Новицкий рассказал, что на месте ЧП работают подразделения МЧС.

​Причина пожара устанавливается.

Местные СМИ сообщают о сильном задымлении на старом мосту в центре Гродно.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В центре Гродно загорелось здание бывшего пивзавода, спасатели продолжают бороться с огнем.

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