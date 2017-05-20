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В Гродно горит здание бывшего пивзавода
В центре Гродно горит здание бывшего пивзавода. Как сообщают очевидцы, пожар произошел во второй половине дня в воскресенье. Возгорание произошло на втором этаже двухэтажного здания.
По сообщению очевидцев, тушат постройку около десятка пожарных расчетов.
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В Гродно горит здание бывшего пивзавода. Как сообщают очевидцы, пожар произошел во второй половине дня в воскресенье. Возгорание произошло на втором этаже...
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Архив (ЧП)
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