Мужчина с ножом и битой напал на прохожих в Японии

МИНСК, 21 мая — Sputnik. Злоумышленник с ножом и бейсбольной битой напал на прохожих в парке города Мацудо, который находится в японской префектуре Тиба, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.



© AFP/ TOSHIFUMI KITAMURA Автомобиль врезался в группу школьников в Японии

В результате нападения пострадали шесть человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Среди госпитализированных — и сам нападавший. Причины произошедшего устанавливаются. Пока о мотивах злоумышленника ничего неизвестно.

Жить "неинтересно"

Подобное происшествие происходит в Японии не впервые. Специфический вид преступлений, когда самый обычный прохожий начинает убивать первых встречных называют в Японии "делом прохожего-дьявола".

Самое жуткое преступление такого рода произошло в июне 2008 года в оживленном районе Токио. Преступник въехал в толпу людей на грузовике, после чего перекрыл улицу и начал наносить ножевые ранения прохожим. Тогда погибли семь человек, более десяти госпитализировали с травмами. По словам злоумышленника, он решил убить кого-нибудь, так как потерял интерес к жизни. В последствии 26-летнего задержанного приговорили к смертной казни.

А в конце 2010 года полиция задержала мужчину, ворвавшегося в автобус и ранившего 13 человек. Среди пострадавших было 11 школьников. При задержании преступник признался, что таким способом он решил "закончить свою жизнь".