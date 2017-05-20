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Мужчина с ножом и битой напал на прохожих в Японии

21.05.2017 18:28 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 мая — Sputnik. Злоумышленник с ножом и бейсбольной битой напал на прохожих в парке города Мацудо, который находится в японской префектуре Тиба, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

Мужчина с ножом и битой напал на прохожих в Японии
© AFP/ TOSHIFUMI KITAMURA
Автомобиль врезался в группу школьников в Японии

В результате нападения пострадали шесть человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Среди госпитализированных — и сам нападавший. Причины произошедшего устанавливаются. Пока о мотивах злоумышленника ничего неизвестно.

Жить "неинтересно"

Подобное происшествие происходит в Японии не впервые. Специфический вид преступлений, когда самый обычный прохожий начинает убивать первых встречных называют в Японии "делом прохожего-дьявола".

Самое жуткое преступление такого рода произошло в июне 2008 года в оживленном районе Токио. Преступник въехал в толпу людей на грузовике, после чего перекрыл улицу и начал наносить ножевые ранения прохожим. Тогда погибли семь человек, более десяти госпитализировали с травмами. По словам злоумышленника, он решил убить кого-нибудь, так как потерял интерес к жизни. В последствии 26-летнего задержанного приговорили к смертной казни.

А в конце 2010 года полиция задержала мужчину, ворвавшегося в автобус и ранившего 13 человек. Среди пострадавших было 11 школьников. При задержании преступник признался, что таким способом он решил "закончить свою жизнь".

 
Теги: Минск
 
 
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В результате нападения вооруженного мужчины в японском парке пострадали шесть человек.

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