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Мужчина с ножом и битой напал на прохожих в Японии
21.05.2017 18:28 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 мая — Sputnik. Злоумышленник с ножом и бейсбольной битой напал на прохожих в парке города Мацудо, который находится в японской префектуре Тиба, сообщает
© AFP/ TOSHIFUMI KITAMURA
В результате нападения пострадали шесть человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Среди госпитализированных — и сам нападавший. Причины произошедшего устанавливаются. Пока о мотивах злоумышленника ничего неизвестно.
Жить "неинтересно"
Подобное происшествие происходит в Японии не впервые. Специфический вид преступлений, когда самый обычный прохожий начинает убивать первых встречных называют в Японии "делом прохожего-дьявола".
Самое жуткое преступление такого рода произошло в июне 2008 года в оживленном районе Токио. Преступник въехал в толпу людей на грузовике, после чего перекрыл улицу и начал наносить ножевые ранения прохожим. Тогда погибли семь человек, более десяти госпитализировали с травмами. По словам злоумышленника, он решил убить кого-нибудь, так как потерял интерес к жизни. В последствии 26-летнего задержанного приговорили к смертной казни.
А в конце 2010 года полиция задержала мужчину, ворвавшегося в автобус и ранившего 13 человек. Среди пострадавших было 11 школьников. При задержании преступник признался, что таким способом он решил "закончить свою жизнь".
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В результате нападения вооруженного мужчины в японском парке пострадали шесть человек.
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