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Спасатели ликвидировали пожар здания бывшего пивзавода в Гродно
21.05.2017 19:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 мая — Sputnik. Сотрудники МЧС не допустили распространение пожара на нижние этажи строения и соседние здания, сообщили в воскресенье в Гродненском областном МЧС.
Информация о пожаре на улице Заводской в Гродно поступила спасателям от очевидцев. Первые пожарные расчеты оперативно приступили к тушению горевшей кровли трехэтажного здания бывшего пивоваренного завода.
"В результате пожара уничтожена кровля по всей площади здания, выгорели помещения третьего этажа", — рассказали в МЧС.
Пожар тушили 17 единиц аварийно-спасательной техники. Работникам МЧС удалось не допустить распространения пожара.
Обстоятельства происшествия установят специалисты МЧС, РОВД и Следственного комитета.
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Обстоятельства происшествия устанавливают специалисты МЧС, РОВД и Следственного комитета.
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