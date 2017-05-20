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Спасатели ликвидировали пожар здания бывшего пивзавода в Гродно

21.05.2017 19:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 мая — Sputnik. Сотрудники МЧС не допустили распространение пожара на нижние этажи строения и соседние здания, сообщили в воскресенье в Гродненском областном МЧС.

Информация о пожаре на улице Заводской в Гродно поступила спасателям от очевидцев. Первые пожарные расчеты оперативно приступили к тушению горевшей кровли трехэтажного здания бывшего пивоваренного завода.

"В результате пожара уничтожена кровля по всей площади здания, выгорели помещения третьего этажа", — рассказали в МЧС.

Пожар тушили 17 единиц аварийно-спасательной техники. Работникам МЧС удалось не допустить распространения пожара.

Обстоятельства происшествия установят специалисты МЧС, РОВД и Следственного комитета.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Обстоятельства происшествия устанавливают специалисты МЧС, РОВД и Следственного комитета.

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