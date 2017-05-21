В Молодечно для спасения детей от пожара понадобилась автолестница (ФОТО)

19 мая в 17.48 в службу спасения от вахтера поступило сообщение о задымлении в комнате общежития в г.Молодечно на ул.Галицкого.

Прибывшие спасатели обнаружили сильный дым из окна на втором этаже четырехэтажного здания общежития.

Работниками МЧС спасены 7 человек: по автолестнице с третьего этажа мужчину, женщину и маленькую девочку, а также двух мальчиков младшего школьного возраста, по трехколенной лестнице со второго этажа — мальчика (также младшего школьного возраста) и маленькую девочку.

Остальные проживающие смогли покинуть здание самостоятельно до прибытия подразделений МЧС.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

В результате пожара уничтожено имущество и отделка комнаты, где произошло происшествие, закопчены стены и потолок общего коридора.

К месту пожара выезжало 5 единиц техники.

Источник: МЧС Республики Беларусь