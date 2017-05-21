﻿ В Молодечно для спасения детей от пожара понадобилась автолестница (ФОТО). 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Молодечно для спасения детей от пожара понадобилась автолестница (ФОТО)

22.05.2017 — ЧП | Шлях Перамогi (Вилейка)  
Размер текста:
A
A
A

post thumbnail

19 мая в 17.48 в службу спасения от вахтера поступило сообщение о задымлении в комнате общежития в г.Молодечно на ул.Галицкого.

Прибывшие спасатели обнаружили сильный дым из окна на втором этаже четырехэтажного здания общежития.

Работниками МЧС спасены 7 человек: по автолестнице с третьего этажа мужчину, женщину и маленькую девочку, а также двух мальчиков младшего школьного возраста, по трехколенной лестнице со второго этажа — мальчика (также младшего школьного возраста) и маленькую девочку.

Остальные проживающие смогли покинуть здание самостоятельно до прибытия подразделений МЧС.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

В результате пожара уничтожено имущество и отделка комнаты, где произошло происшествие, закопчены стены и потолок общего коридора.

 К месту пожара выезжало 5 единиц техники.

Источник: МЧС Республики Беларусь

 
 
Ссылка на источник 4
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
19 мая в 17.48 в службу спасения от вахтера поступило сообщение о задымлении в комнате общежития в г.Молодечно на ул.Галицкого. Прибывшие спасатели обнаружили сильный...

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Пассажирский Boeing и грузовик столкнулись в аэропорту Лос-Анджелеса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика