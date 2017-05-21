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В Молодечно для спасения детей от пожара понадобилась автолестница (ФОТО)
22.05.2017 — ЧП | Шлях Перамогi (Вилейка)
19 мая в 17.48 в службу спасения от вахтера поступило сообщение о задымлении в комнате общежития в г.Молодечно на ул.Галицкого.
Прибывшие спасатели обнаружили сильный дым из окна на втором этаже четырехэтажного здания общежития.
Работниками МЧС спасены 7 человек: по автолестнице с третьего этажа мужчину, женщину и маленькую девочку, а также двух мальчиков младшего школьного возраста, по трехколенной лестнице со второго этажа — мальчика (также младшего школьного возраста) и маленькую девочку.
Остальные проживающие смогли покинуть здание самостоятельно до прибытия подразделений МЧС.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
В результате пожара уничтожено имущество и отделка комнаты, где произошло происшествие, закопчены стены и потолок общего коридора.
К месту пожара выезжало 5 единиц техники.
Источник: МЧС Республики Беларусь
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19 мая в 17.48 в службу спасения от вахтера поступило сообщение о задымлении в комнате общежития в г.Молодечно на ул.Галицкого. Прибывшие спасатели обнаружили сильный...
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