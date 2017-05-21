Дело об убийстве витебского бизнесмена начнет рассматривать суд

МИНСК, 22 мая — Sputnik. Витебский областной суд начнет в понедельник рассматривать уголовное дело в отношении обвиняемого в убийстве бизнесмена из Витебска, сообщили в суде.

Тело мужчины, которому были нанесены колото-резаные ранами, обнаружили на обочине в Шумилинском районе в конце сентября 2016 года .

"Обвиняемым у совершении данного преступления является 34-летний гражданина Беларуси, кроме убийства, он еще обвиняется по ряду статьей, в том числе разбое", — сообщили Sputnik в понедельник в суде.

Там отметили, что суд начнет рассматривать дело в открытом судебном заседании 22 мая.

Как ранее сообщало агентство со ссылкой на следствие, убитым является 33-летний бизнесмен из областного центра, который накануне убийства на своем автомобиле выехал из Витебска в Городок, чтобы купить объект недвижимости. После того, как он не вернулся домой, родственники обратились в милицию.

В результате оперативно-розыскных действий, по подозрению в убийстве был 34-летний житель Городка, который являлся представителем одной их сторон сделки о купле-продажи недвижимости.

Автомобиль убитого бизнесмена был обнаружен в Городке, в одном из гаражей. Там же следователи нашли орудие убийства — штык-нож.