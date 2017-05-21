МИНСК, 22 мая — Sputnik. Управлением СК по Минску возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела материально-технического снабжения РУП "Минскэнерго", сообщил Sputnikв понедельник официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.



© Sputnik / Виктор Толочко Суд огласил приговор по делу о взятках в УМЧС

Дело возбуждено на основании материалов доследственной проверки, которую проводили оперативники БЭП столичной милиции.

"Установлено, что подозреваемый 17 мая 2017 года получил взятку в размере 500 долларов США от управляющего одного из обществ с ограниченной ответственностью", — сказал Климович.

По его словам, в отношении начальника отдела возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 430 "Получение взятки" Уголовного кодекса Беларуси. Он заключен под стражу, санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Было установлено, что 500 долларов были переданы за то, что подозреваемый дал задание своим подчиненным "обеспечить победу общества в двух процедурах закупок, проводимых РУП "Минскэнерго".

Следователи проверяют информацию о причастности руководителя к другим эпизодам в противоправной деятельности, отметили в УСК.