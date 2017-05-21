ДТП под Борисовом: двое погибли на месте, третий в больнице

МИНСК, 22 мая — Sputnik. Уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли два человека и еще один получил тяжкие телесные повреждения, возбудил Борисовский районный отдел Следственного комитета, сообщили в УСК.

ДТП с участие автомобиля Opel Vectra произошло ночью на автодороге "Зеленый Бор-Жодино" в Борисовском районе.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля, двигаясь в сторону Жодино, на закруглении автодороги неправильно выбрал скорость, съехал в кювет и совершил наезд на дерево", — сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель УКС по Минской области Татьяна Белоног.

По ее словам, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек) Уголовного кодекса Беларуси.

Двое жителей Жодино 1992 и 1978 годов рождения, которые находились в салоне авто, скончались на месте происшествия, третий, 1994 года рождения, госпитализирован в тяжелом состоянии, сказала Белоног.

Она отметила, что назначен ряд исследований по установлению технического состояния автомобиля, скорости его движения, причине смерти погибших. Собираются сведения об участниках происшествия, в том числе выясняется, кто именно управлял автомобилем в момент ДТП.