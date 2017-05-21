17-летний житель Гродненского района обстрелял из пневматики окно банка

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве в отношении 17-летнего жителя деревни Житомля (Гродненский район). Установлено, что парень обстрелял из пневматического пистолета окно банка. Подробности сообщает УВД Гродненского облисполкома.

В 10 часов вечера парень прогуливался по улицам деревни и решил пострелять.

— С одной стороны, радует тот факт, что своей мишенью он выбрал не людей. С другой, идея проверить на прочность стекла банка тоже не являлась хорошей, — рассказывает официальный представитель УВД Ярослав Василевский.

Четырьмя выстрелами молодой человек повредил окно и сбежал, но милиция установила его личность и задержала.

Возбуждено уголовное дело по ст. 339 Уголовного кодекса (Хулиганство).