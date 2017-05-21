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Центр Минска остался без света

22.05.2017 12:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 мая- Sputnik. Несколько улиц и проспектов в центре Минска остались без электроэнергии днем в понедельник, сообщили в РУП "Минскэнерго".

Авария на электросетях произошла днем, из-за нее жители некоторых центральных улиц столицы остались без электричества.

Среди обесточенных улиц — улицы Волоха, Коржа, Лермонтова, Либкнехта, Харьковская, Куприянова, Клары Цеткин, Игнатенко Бетонный проезд, Загородный переулок, переулок Домашевского, 2-й переулок Розы Люксембург, а также проспект Победителей.

Специалисты уже устраняют причины аварии — ремонт может занять несколько часов. Только после восстановления сети к потребителям вернется электроэнергия.

 
Теги: Минск
 
 
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Электроэнергия пропала у минчан из-за аварии на электросетях - ее уже устраняют.

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