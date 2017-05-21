Центр Минска остался без света

МИНСК, 22 мая- Sputnik. Несколько улиц и проспектов в центре Минска остались без электроэнергии днем в понедельник, сообщили в РУП "Минскэнерго".

Авария на электросетях произошла днем, из-за нее жители некоторых центральных улиц столицы остались без электричества.

Вот пошла я сегодня делать тату. Подругу позвала, встретились, идем уже. И тут звонок — у мастера свет отрубило…. #лузер — КсюшаDS (@KsyushaDS) 21 мая 2017 г.

Среди обесточенных улиц — улицы Волоха, Коржа, Лермонтова, Либкнехта, Харьковская, Куприянова, Клары Цеткин, Игнатенко Бетонный проезд, Загородный переулок, переулок Домашевского, 2-й переулок Розы Люксембург, а также проспект Победителей.

Специалисты уже устраняют причины аварии — ремонт может занять несколько часов. Только после восстановления сети к потребителям вернется электроэнергия.