ДТП в Октябрьском районе: одна женщина погибла, двое в больнице

МИНСК, 22 мая – Sputnik. Один человек погиб и еще двое получили ранения в результате лобового столкновения двух микроавтобусов в Октябрьском районе, сообщили Sputnik в понедельник в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.



© Фото: Следственный комитет Беларуси ДТП под Борисовом: двое погибли на месте, третий в больнице

Авария произошла накануне утром на автодороге Октябрьский – Булков.

"Водитель, управляя автомобилем Volkswagen Transporter, на закруглении дороги не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем Mercedes-Benz D208", – сказали в ГАИ.

В инспекции уточнили, что в результате аварии 62-летняя женщина – пассажир Mercedes от полученных травм умерла на месте.

В ДТП ранения получили 42-летний водитель и 36-летний пассажир Volkswagen – их машина скорой медицинской помощи доставила в Октябрьскую центральную районную больницу.