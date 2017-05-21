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ДТП в Октябрьском районе: одна женщина погибла, двое в больнице

22.05.2017 13:26 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 мая – Sputnik. Один человек погиб и еще двое получили ранения в результате лобового столкновения двух микроавтобусов в Октябрьском районе, сообщили Sputnik в понедельник в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП в Октябрьском районе: одна женщина погибла, двое в больнице
© Фото: Следственный комитет Беларуси
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Авария произошла накануне утром на автодороге Октябрьский – Булков.

"Водитель, управляя автомобилем Volkswagen Transporter, на закруглении дороги не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем Mercedes-Benz D208", – сказали в ГАИ.

В инспекции уточнили, что в результате аварии 62-летняя женщина – пассажир Mercedes от полученных травм умерла на месте.

В ДТП ранения получили 42-летний водитель и 36-летний пассажир Volkswagen – их машина скорой медицинской помощи доставила в Октябрьскую центральную районную больницу.

 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла из-за того, что один из водителей не справился с управлением на закруглении дороги.

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