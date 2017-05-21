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Лукашенко: кто дал право вырваться в дом Пеньковскому?

22.05.2017 13:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 мая – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал поручение главе Следственного комитета Ивану Носкевичу лично разобраться с ситуацией, произошедшей с главой Оршанского районного исполнительного комитета Леонидом Пеньковским.

Лукашенко: кто дал право вырваться в дом Пеньковскому?
© Дмитрий Середа / Facebook
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В понедельник президент принял с докладом главу СК, на которой был поднят вопрос "штурма" оперативниками дома Пеньковского, назначенного на пост председателя РИК 12 мая текущего года. При этом информации, в том числе инсайдерской, об инциденте, связанном со "штурмом" жилища оршанского чиновника, в СМИ не появлялось.

"Кто дал право к человеку, согласованному к назначению президентом, врываться в дом. Ведь для того, чтобы правоохранительным органам даже вести какие-то расследования по человеку, входящему в кадровый реестр президента, надо согласие президента", – приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Глава государства также поручил Носкевичу разобраться с тем, насколько обоснованными были действия оперативников. 

"Ворвались, начали что-то уточнять. Новый человек пришел работать. Клеймо на нем поставили. Нехороший сигнал", – отметил он.

При этом Лукашенко уточнил, что материалы по инциденту в Орше уже есть. "Мне нужна мужская, настоящая оценка этой ситуации", – сказал Лукашенко.

На встрече с белорусским лидером Носкевич  доложил главе государства о работе ведомства. За первый квартал 2017 года, по его данным, следователями рассмотрено около 28 тысяч заявлений и сообщений о преступлениях.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства ждет от Носкевича "мужской и настоящей оценки" инцидента недавно назначенным на должность главы Оршанского райисполкома.

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