Лукашенко: кто дал право вырваться в дом Пеньковскому?

МИНСК, 22 мая – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал поручение главе Следственного комитета Ивану Носкевичу лично разобраться с ситуацией, произошедшей с главой Оршанского районного исполнительного комитета Леонидом Пеньковским.

В понедельник президент принял с докладом главу СК, на которой был поднят вопрос "штурма" оперативниками дома Пеньковского, назначенного на пост председателя РИК 12 мая текущего года. При этом информации, в том числе инсайдерской, об инциденте, связанном со "штурмом" жилища оршанского чиновника, в СМИ не появлялось.

"Кто дал право к человеку, согласованному к назначению президентом, врываться в дом. Ведь для того, чтобы правоохранительным органам даже вести какие-то расследования по человеку, входящему в кадровый реестр президента, надо согласие президента", – приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Глава государства также поручил Носкевичу разобраться с тем, насколько обоснованными были действия оперативников.

"Ворвались, начали что-то уточнять. Новый человек пришел работать. Клеймо на нем поставили. Нехороший сигнал", – отметил он.

При этом Лукашенко уточнил, что материалы по инциденту в Орше уже есть. "Мне нужна мужская, настоящая оценка этой ситуации", – сказал Лукашенко.

На встрече с белорусским лидером Носкевич доложил главе государства о работе ведомства. За первый квартал 2017 года, по его данным, следователями рассмотрено около 28 тысяч заявлений и сообщений о преступлениях.