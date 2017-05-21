Взятки в Беларуси: рекорды, тенденции и сроки

МИНСК, 22 мая — Sputnik. Эксперты в области уголовного права не связывают размер взяток с так называемыми глобальными кризисными явлениями, по их мнению, коррупция хоть и является латентными преступлением, но суммы взяток в той или иной сфере стабильны.

22 мая стало известно, что начальника отдела материально-технического снабжения РУП "Минскэнерго" задержали за получение взятки в 500 долларов США . Эта новость не единична — сообщения о задержании за взятки в Беларуси то и дело появляются в СМИ.

"В Беларуси, безусловно, есть и рекордные взятки до 1,5 миллионов долларов, есть стабильный процент по откатам, есть ничтожно малые взятки. За получение взятки, даже если с точки зрения обывателя она кажется ничтожной, предусмотрено уголовное наказание в виде ограничения свободы", — сообщил Sputnik в понедельник эксперт.

По его словам, несколько лет назад в Беларуси было ужесточено наказание за коррупционные преступления, увеличены сроки отбывания наказания по статье за получение взятки.

Откаты в пропорциях

"Ни для кого уже не является секретом, что сумма взятки-отката составляет 10 процентов от сделки. И в таких случаях, естественно, никто не оговаривает сумму вознаграждения в номинальных цифрах. Размер взятки по откатам может быть как 100 долларов, так и полмиллиона долларов. Все зависит от масштаба и стоимости проекта", — пояснили эксперты.

По их словам, наиболее крупные взятки, по которым были возбуждены уголовные дела — в пределах 500- 600 тысяч долларов.



© Pixabay КГБ задержал 10 руководящих работников системы здравоохранения

Большими взятки бывают там, где есть иностранный капитал, чаще всего российский или китайский, или из Европы, и взятки в таких ситуациях касаются заключения различных договоров на "сладких" для бизнесменов условиях, отметили собеседники агентства. В данной связи они напомнили дело бывшего директора Могилевского вагоностроительного завода , который получил 11 лет лишения свободы, в деле фигурировала взятка в размере 759 тысяч долларов. Кроме этого, по информации оперативников, он также подстрекал китайских бизнесменов к даче ему взятки в размере 1,5 миллиона долларов за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию.

Сакральные 500 тысяч долларов

Эксперты отметили, что в резонансных делах о крупных взятках, на протяжении последних 10 лет, по странной закономерности, фигурирует сумма 500 тысяч долларов. "Это еще раз говорит, о том, что, не смотря на латентность этого вида преступлений, существуют свои законы, свои "таксы", свои правила игры. Для каждой страны есть, так скажем, установленная сумма взяток в сфере АПК, нефтянки, строительства, и она не меняется годами", — сказал собеседник агентства.

По его мнению, в соседних странах знают, какую сумму можно предложить минскому чиновнику за участок земли в центре белорусской столицы, или за допуск на белорусский рынок.

Эксперты напомнили, что 500 тысяч долларов фигурировали в деле зампреда Мингорисполкома Игоря Васильева, получил он только половину от чешских бизнесменов. Экс-чиновник был приговорен к 14 годам лишения свободы. В деле экс-председателя Белкоопсоюза Сергея Сидько также были суммы в размере 500 тысяч долларов , он был приговорен к длительному сроку наказания.

Самая рекордная взятка

Собеседники агентства вместе с тем отметили, что самой рекордной взяткой в истории современной Беларуси, о которой рассказали в правоохранительные органы, была взятка в размере 1.5 миллиона долларов. "Речь идет о факте 10-летней давности", — сказал собеседник агентства. По его словам, дело об этой рекордной взятке за благоприятное решение вопроса о выделении земельного участка под жилой дом в Минске, расследовала генеральная прокуратура. Генпрокурорам тогда был Петр Миклашевич, именно он, выступая перед журналистами, назвал, эту взятку самой крупной в истории в Беларуси. Согласно материалам дела, это был аванс, а речь шла о вымогательстве 7 миллионов долларов.

Нановзятки с реальными сроками

В Беларуси для взятки, отличие от хищения, не предусмотрен минимальный размер. "Взяткой может считаться и 10 долларов, когда они передаются за благоприятное решение вопроса, входящего в компетенцию должностного лица", — пояснили эксперты. По их словам, как правило, это сферы здравоохранения и образования. "Больничные листы, липовые справки, сдача зачетов. Вот там и фигурируют такие суммы. Но за такие взятки, особенно если они берутся повторно, люди получают реальные сроки", — сказали собеседники агентства.

В соответствии со статьей 430 "Получение взятки" Уголовного кодекса Беларуси минимальное наказание за взятку — это ограничение свободы на срок от трех до пяти лет, максимальное — 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.