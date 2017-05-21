Трехлетний мальчик выпал с 4-го этажа общежития в Брестском районе

МИНСК, 22 мая – Sputnik. Трехлетний мальчик пострадал в результате падения с 4-го этажа в общежитии в Брестском районе, сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.

Трагедия произошла 20 мая около 16:15 в агрогородке Чернавчицы.

"Из окна 4-го этажа общежития выпал трехлетний ребенок, в результате падения на козырек здания он получил различные травмы", – сказала Дранькова.

Она также уточнила, что ребенка поместили в реанимацию Гомельской областной детской больницы, состояние пострадавшего медики оценивают как тяжелое.

По словам собеседницы Sputnik, мальчик играл с 7-летней сестрой на коридоре, а затем убежал от нее. Упавшего ребенка нашли родители на крыше пристройки здания, они же доставили сына в больницу.

В настоящее время следователи Брестского межрайонного отдела СК проводят по данному факту проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.