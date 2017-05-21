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Газовый котел взорвался в жилом доме в Узденском районе

22.05.2017 14:04 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 мая – Sputnik. Два человека пострадали в результате взрыва газового котла в жилом доме в Узденском районе, сообщили Sputnik в МЧС Беларуси.

Газовый котел взорвался в жилом доме в Узденском районе
© Sputnik Стрингер
Вспышка газа произошла в котельной в Минском районе

Инцидент произошел накануне в одном из частных домов, расположенных в деревне Озеро.

"Произошла вспышка газовоздушной смеси в помещении топочной дома без последующего горения", – сказали в МЧС.

По информации спасателей, пострадали хозяин дома и его дочь – они с ожогами были доставлены бригадой скорой медицинской помощи в больницу.

В настоящее время причина взрыва устанавливается, в качестве версии в МЧС рассматривают нарушение правил эксплуатации газового котла.

 
Теги: Минск
 
 
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При взрыве ожоги получили хозяин дома и его дочь, оба были доставлены в больницу для оказания помощи.

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