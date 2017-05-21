Газовый котел взорвался в жилом доме в Узденском районе

МИНСК, 22 мая – Sputnik. Два человека пострадали в результате взрыва газового котла в жилом доме в Узденском районе, сообщили Sputnik в МЧС Беларуси.



© Sputnik Стрингер Вспышка газа произошла в котельной в Минском районе

Инцидент произошел накануне в одном из частных домов, расположенных в деревне Озеро.

"Произошла вспышка газовоздушной смеси в помещении топочной дома без последующего горения", – сказали в МЧС.

По информации спасателей, пострадали хозяин дома и его дочь – они с ожогами были доставлены бригадой скорой медицинской помощи в больницу.

В настоящее время причина взрыва устанавливается, в качестве версии в МЧС рассматривают нарушение правил эксплуатации газового котла.