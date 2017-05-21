Не повод расслабляться

Решением Копыльского районного исполнительного комитета № 527 от 10 мая 2017 года утвержден график работы комиссий по проверке готовности к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг. потребителей тепловой энергии и теплоисточников Копыльского района с участием представителей органов Госэнергонадзора.

Согласно графику работа комиссий начинается с 13 июля 2017 года.

Работа по подготовке к осенне-зимнему периоду должна осуществляться согласно ТКП 388-2012 «Правила подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии».

Для подписания комиссией «Акта готовности» необходимо в обязательном порядке выполнить промывки и гидравлические испытания тепловых сетей и систем отоп-ления, произвести очистку грязевиков, произвести ревизию запорной и регулирующей арматуры, проверить и, если необходимо, восстановить тепловую изоляцию трубопроводов тепловых сетей и оборудования. Также нужно проверить состояние и поверку контрольно-измерительных приборов, приборы учета тепла, исправность систем автоматического регулирования, произвести электрофизические измерения, не иметь задолженности по оплате за поставленную ранее тепловую энергию, выполнить рекомендации органов Госэнергонадзора.

Борис ТАЛЕЙКО,

государственный инспектор по энергетическому надзору Копыльской районной инспекции «Энергонадзор»