ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Брестском районе из окна четвертого этажа выпал 3-летний ребенок

22.05.2017 14:39 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Несчастный случай произошел 20 мая в агрогородке Чернавчицы примерно в 16.15. Из окна четвертого этажа общежития выпал трехлетний ребенок. Как сообщила TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова, состояние ребенка оценивается как тяжелое.

«Перед случившимся мальчик вместе с 7-летней сестрой играл в общем коридоре без присмотра взрослых, однако затем от нее убежал. Родители, отправившись на его поиски, увидели, что рама окна открыта, а сын лежит на крыше пристройки. Они сами доставили пострадавшего в учреждение здравоохранения», — сообщили в УСК.

Ребенок упал на козырек пристройки. С различными травмами он госпитализирован в реанимационное отделение детской областной больницы. Его состояние оценивается как тяжелое.

По данному факту Брестским межрайонным отделом Следственного комитета Республики Беларусь проводится проверка.

Семья характеризуется положительно.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В агрогородке Чернавчицы из окна четвертого этажа общежития выпал 3-летний мальчик.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Трехлетний мальчик выпал с 4-го этажа общежития в Брестском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика