В Брестском районе из окна четвертого этажа выпал 3-летний ребенок

Несчастный случай произошел 20 мая в агрогородке Чернавчицы примерно в 16.15. Из окна четвертого этажа общежития выпал трехлетний ребенок. Как сообщила TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова, состояние ребенка оценивается как тяжелое.

«Перед случившимся мальчик вместе с 7-летней сестрой играл в общем коридоре без присмотра взрослых, однако затем от нее убежал. Родители, отправившись на его поиски, увидели, что рама окна открыта, а сын лежит на крыше пристройки. Они сами доставили пострадавшего в учреждение здравоохранения», — сообщили в УСК.

Ребенок упал на козырек пристройки. С различными травмами он госпитализирован в реанимационное отделение детской областной больницы. Его состояние оценивается как тяжелое.

По данному факту Брестским межрайонным отделом Следственного комитета Республики Беларусь проводится проверка.

Семья характеризуется положительно.