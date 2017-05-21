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В Брестском районе из окна четвертого этажа выпал 3-летний ребенок
Несчастный случай произошел 20 мая в агрогородке Чернавчицы примерно в 16.15. Из окна четвертого этажа общежития выпал трехлетний ребенок. Как сообщила TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова, состояние ребенка оценивается как тяжелое.
«Перед случившимся мальчик вместе с 7-летней сестрой играл в общем коридоре без присмотра взрослых, однако затем от нее убежал. Родители, отправившись на его поиски, увидели, что рама окна открыта, а сын лежит на крыше пристройки. Они сами доставили пострадавшего в учреждение здравоохранения», — сообщили в УСК.
Ребенок упал на козырек пристройки. С различными травмами он госпитализирован в реанимационное отделение детской областной больницы. Его состояние оценивается как тяжелое.
По данному факту Брестским межрайонным отделом Следственного комитета Республики Беларусь проводится проверка.
Семья характеризуется положительно.
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В агрогородке Чернавчицы из окна четвертого этажа общежития выпал 3-летний мальчик.
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Архив (ЧП)
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