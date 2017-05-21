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Непристегнутый мужчина попал в реанимацию после ДТП под Лунинцом

22.05.2017 14:44 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 мая – Sputnik. Пассажир легкового автомобиля получил тяжелые травмы и был помещен в реанимацию после ДТП в Лунинецком районе, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Непристегнутый мужчина попал в реанимацию после ДТП под Лунинцом
© Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома
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ДТП произошло накануне утром – около 06:10 на автодороге, соединяющей деревни Передел и Луги.

"По предварительной информации, 29-летний водитель Audi 80 не справился с управлением и выехал на правую по ходу движения обочину, после чего, допустив боковой занос, съехал в кювет и опрокинулся", – сказали в ГАИ.

По информации Госинспекции, в результате травмы получил 30-летний пассажир автомобиля, который ехал, не пристегнувшись ремнем безопасности.

Мужчина был доставлен в Лунинецкую центральную районную больницу, в настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту ДТП проверку.

 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла из-за того, что водитель машины Audi не справился с управлением на грунтовой дороге.

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