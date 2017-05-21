Байкер погиб в Речице, врезавшись в Peugeot 307

МИНСК, 22 мая – Sputnik. Молодой мотоциклист погиб в Речице, врезавшись на перекрестке в легковой автомобиль в Речице, сообщило издание " Днепровец " в понедельник.



© Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома ДТП в Октябрьском районе: одна женщина погибла, двое в больнице

Авария произошла 22 мая около 12:40 на Светлогорском шоссе возле магазина "ЭлектроСвет".

Как сообщает газета, Peugeot поворачивал на автостоянку, снизив скорость и включив указатель поворота, и на середине дороги в автомобиль врезался спортивный мотоцикл.

Молодой человек, находившийся за рулем байка, погиб на месте происшествия.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП с гибелью человека проверку.