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Байкер погиб в Речице, врезавшись в Peugeot 307

22.05.2017 15:00 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 мая – Sputnik. Молодой мотоциклист погиб в Речице, врезавшись на перекрестке в легковой автомобиль в Речице, сообщило издание "Днепровец" в понедельник.

Байкер погиб в Речице, врезавшись в Peugeot 307
© Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома
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Авария произошла 22 мая около 12:40 на Светлогорском шоссе возле магазина "ЭлектроСвет".

Как сообщает газета, Peugeot поворачивал на автостоянку, снизив скорость и включив указатель поворота, и на середине дороги в автомобиль врезался спортивный мотоцикл. 

Молодой человек, находившийся за рулем байка, погиб на месте происшествия.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП с гибелью человека проверку.

 
Теги: Минск
 
 
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Мотоциклист влетел в машину на высокой скорости, когда автомобиль поворачивал на стоянку.

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