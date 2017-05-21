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Из Свислочи достали тонущего минчанина, но спасти его не удалось
Тонущего мужчину заметили в реке Свислочи в Ленинском районе утром 20 мая, однако спасти его жизнь не удалось. По факту смерти проводится проверка, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
Тонущего человека заметил прохожий, который достал его из воды и вызвал скорую помощь. Однако несмотря на предпринятые медиками меры, пострадавший скончался в учреждении здравоохранения, куда был доставлен.
— Управлением Следственного комитета по городу Минску ведется доследственная проверка по факту смерти мужчины 1953 года рождения. В настоящий момент назначен ряд экспертных исследований, в том числе судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются родственники умершего, очевидцы, выясняются обстоятельства, каким образом мужчина оказался в воде, — рассказал официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Алексей Климович.
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По факту смерти мужчины проводится проверка.
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Архив (ЧП)
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