|
Мужчина в Шарковщине "заминировал" коробкой от диска газовую станцию
22.05.2017 16:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 мая – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Шарковщине местного жителя, который сообщил о минировании газовой станции, расположенной в городе, сообщили Sputnik в понедельник в УВД Витебского облисполкома.
© Sputnik/ Роман Шантар
По информации милиции, таким образом 31-летний мужчина решил развлечься в одну из ночей мая.
"Он вложил лист бумаги с надписью "бомба" в пластмассовый футляр из-под компакт-диска, перелез через забор и оставил футляр на территории местной газовой станции", – сказали в УВД.
Там также сообщили, что после этого мужчина позвонил в милицию с мобильного телефона и заявил о минировании.
По данным УВД, злоумышленника правоохранители задержали в течение часа, в отношении него было возбужденно уголовное дело по ч. 1 ст. 340 Уголовного кодекса Беларуси (заведомо ложное сообщение об опасности).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В коробку от диска злоумышленник вложил листок с надписью "бомба" и оставил его на территории станции.
|
Архив (ЧП)
Комментарии