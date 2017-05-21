МИНСК, 22 мая – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Шарковщине местного жителя, который сообщил о минировании газовой станции, расположенной в городе, сообщили Sputnik в понедельник в УВД Витебского облисполкома.



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По информации милиции, таким образом 31-летний мужчина решил развлечься в одну из ночей мая.

"Он вложил лист бумаги с надписью "бомба" в пластмассовый футляр из-под компакт-диска, перелез через забор и оставил футляр на территории местной газовой станции", – сказали в УВД.

Там также сообщили, что после этого мужчина позвонил в милицию с мобильного телефона и заявил о минировании.

По данным УВД, злоумышленника правоохранители задержали в течение часа, в отношении него было возбужденно уголовное дело по ч. 1 ст. 340 Уголовного кодекса Беларуси (заведомо ложное сообщение об опасности).