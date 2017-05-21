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Находящегося в международном розыске армянина задержали в аэропорту
22.05.2017 17:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 мая – Sputnik. Пограничники задержали в Национальном аэропорту Минск гражданина Армении, находящегося в международном розыске, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете Беларуси.
© Фото: Сергей Балай, БелаПАН
Мужчину выявили в столичном аэропорту 20 мая при оформлении рейса "Минск – Киев".
"Выяснилось, что 35-летний мужчина находится в розыске по СНГ органами внутренних дел России", – сообщили в ГПК.
По словам собеседников Sputnik, армянин разыскивался за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226 Уголовного кодекса РФ (хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств).
Задержанного пограничники передали сотрудникам Минского отдела внутренних дел на воздушном транспорте.
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Мужчина разыскивался в России за хищение огнестрельного оружия и боеприпасов.
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