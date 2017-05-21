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Коммунальщики в Светлогорске привезли в песочницу мину времен ВОВ

22.05.2017 18:58 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 мая – Sputnik. Сотрудники коммунальных служб привезли вместе с песком для детских площадок в Светлогорске минометную мину времен Великой Отечественной войны, сообщило в понедельник издание "Ранак".

Коммунальщики в Светлогорске привезли в песочницу мину времен ВОВ
© Sputnik Саид Царнаев
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По информации газеты, коммунальщики КЖУП "Светочь" развозили песок для детских площадок районного центра в понедельник утром. Грузили его в карьерах, находящихся возле деревни Страковичи.

Сообщается, что, сгружая песок на площадке у дома №22 на улице Ленина, была обнаружена 50-миллиметровая минометная мина времен ВОВ.

На место происшествия были вызваны сотрудники милиции, а также саперная группа. 

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Песок для песочниц было привезен в райцентр из карьеров, располагающихся недалеко от города.

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