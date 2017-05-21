Коммунальщики в Светлогорске привезли в песочницу мину времен ВОВ

МИНСК, 22 мая – Sputnik. Сотрудники коммунальных служб привезли вместе с песком для детских площадок в Светлогорске минометную мину времен Великой Отечественной войны, сообщило в понедельник издание " Ранак ".

По информации газеты, коммунальщики КЖУП "Светочь" развозили песок для детских площадок районного центра в понедельник утром. Грузили его в карьерах, находящихся возле деревни Страковичи.

Сообщается, что, сгружая песок на площадке у дома №22 на улице Ленина, была обнаружена 50-миллиметровая минометная мина времен ВОВ.

На место происшествия были вызваны сотрудники милиции, а также саперная группа.