Сотрудники МЧС спасли на пожаре в Молодечно пятерых детей

МИНСК, 22 мая – Sputnik. Пожарные спасли на пожаре в общежитии в Молодечно семь человек, в том числе пятерых детей, сообщили Sputnik в понедельник в Минском областном УМЧС.



© Фото: Гродненское областное УМЧС В МЧС рассказали подробности пожара на бывшем пивзаводе в Гродно

Пожар в районном центре произошел вечером 19 мая: вахтер общежития, расположенного на улице Галицкого, сообщил на линию 101 о задымлении в одной из комнат.

"Прибывшие спасатели обнаружили идущий сильный дым из окна на втором этаже четырехэтажного здания общежития", – рассказали в управлении.

Пожарные из здания спасли с помощью лестниц семь человек: с 3-го этажа мужчину, женщину, маленькую девочку и двух мальчиков, со 2-го этажа – мальчика и девочку.

По информации МЧС, в настоящее время устанавливается причина возникновения огня, в качестве версии рассматривают нарушение правил эксплуатации электроприборов.