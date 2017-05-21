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Сотрудники МЧС спасли на пожаре в Молодечно пятерых детей

22.05.2017 19:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 мая – Sputnik. Пожарные спасли на пожаре в общежитии в Молодечно семь человек, в том числе пятерых детей, сообщили Sputnik в понедельник в Минском областном УМЧС.

Сотрудники МЧС спасли на пожаре в Молодечно пятерых детей
© Фото: Гродненское областное УМЧС
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Пожар в районном центре произошел вечером 19 мая: вахтер общежития, расположенного на улице Галицкого, сообщил на линию 101 о задымлении в одной из комнат.

"Прибывшие спасатели обнаружили идущий сильный дым из окна на втором этаже четырехэтажного здания общежития", – рассказали в управлении.

Пожарные из здания спасли с помощью лестниц семь человек: с 3-го этажа мужчину, женщину, маленькую девочку и двух мальчиков, со 2-го этажа – мальчика и девочку. 

По информации МЧС, в настоящее время устанавливается причина возникновения огня, в качестве версии рассматривают нарушение правил эксплуатации электроприборов.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Для того чтобы вывести людей из задымленного здания сотрудникам МЧС пришлось использовать специальные лестницы.

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