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В Пружанском районе под колесами пассажирского поезда погиб 31-летний мужчина
В Пружанском районе под колесами скорого пассажирского поезда Варшава — Москва погиб 31-летний мужчина.
Как сообщил БелаПАН официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко, это случилось 22 мая около 4.00 на железнодорожной станции Оранчицы.
Несмотря на предпринятое машинистом экстренное торможение, избежать наезда не удалось. Мужчина погиб на месте. Он жил в Пружанах.
Проверку по факту гибели мужчины проводит Пружанский районный отдел Следственного комитета.
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Несмотря на предпринятое машинистом экстренное торможение, избежать наезда не удалось. Мужчина погиб на месте.
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Архив (ЧП)
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