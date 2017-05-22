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Фотофакт: вторсырье горело на территории БелВТИ в Минске
22.05.2017 20:36 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 мая — Sputnik. Вторичное сырье горело на территории ОАО "БелВТИ" в Минске, передает корреспондент Sputnik.
© Фото: МЧС Беларуси
Примерно в 16:40 над районом улицы Славинского в небо потянулись клубы черного дыма, которые могли видеть минчане из разных концов города. Жители близлежащих улиц вскоре услышали и сирены пожарных машин, мчавшихся на вызов.
По информации Минского городского управления МЧС, на открытой территории, принадлежащей БелВТИ, загорелось вторсырье, состоящее из пластмассовых отходов (переработанный и прессованный пластик и другое).
Пожар, как сообщили спасатели, был локализован в 17:06, а еще через некоторое время полностью ликвидирован. В результате происшествия пострадавших нет.
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Произошло возгорание пластмассовых отходов, о чем свидетельствовал густой черный дым, который можно было наблюдать из разных районов города.
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