Фотофакт: вторсырье горело на территории БелВТИ в Минске

МИНСК, 22 мая — Sputnik. Вторичное сырье горело на территории ОАО "БелВТИ" в Минске, передает корреспондент Sputnik.



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Примерно в 16:40 над районом улицы Славинского в небо потянулись клубы черного дыма, которые могли видеть минчане из разных концов города. Жители близлежащих улиц вскоре услышали и сирены пожарных машин, мчавшихся на вызов.

По информации Минского городского управления МЧС, на открытой территории, принадлежащей БелВТИ, загорелось вторсырье, состоящее из пластмассовых отходов (переработанный и прессованный пластик и другое).

Пожар, как сообщили спасатели, был локализован в 17:06, а еще через некоторое время полностью ликвидирован. В результате происшествия пострадавших нет.