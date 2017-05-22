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Дом Пеньковского в Орше штурмовали, потому что он "пропал"
22.05.2017 20:36 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 мая – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов проникли в жилище председателя Оршанского районного исполнительного комитета потому, что он на какое-то время перестал выходить на связь, сообщили в понедельник в Администрации президента Беларуси.
© Sputnik Алексей Никольский
Вопрос "штурма" жилища чиновника 22 мая поднял на встрече с главой Следственного комитета Беларуси Иваном Носкевичем президент Александр Лукашенко, который отметил, что с ситуацией нужно разобраться, так как на подобные действия нужно разрешение главы государства.
Как сообщила
Кроме того, стало известно, что инцидент произошел в Орше на прошлой неделе. Пеньковский пояснил, что из-за болезни он какое-то время перестал выходить на связь. Правоохранители проникли в его дом для установления местонахождения председателя РИК.
По информации Администрации президента, в настоящее время СК дает правовую оценку факту.
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Сотрудники правоохранительных органов проникли в дом председателя РИК по решению должностных лиц Витебской области, имена которых не разглашаются.
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