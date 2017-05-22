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Дом Пеньковского в Орше штурмовали, потому что он "пропал"

22.05.2017 20:36 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 мая – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов проникли в жилище председателя Оршанского районного исполнительного комитета потому, что он на какое-то время перестал выходить на связь, сообщили в понедельник в Администрации президента Беларуси.

Дом Пеньковского в Орше штурмовали, потому что он "пропал"
© Sputnik Алексей Никольский
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Вопрос "штурма" жилища чиновника 22 мая поднял на встрече с главой Следственного комитета Беларуси Иваном Носкевичем президент Александр Лукашенко, который отметил, что с ситуацией нужно разобраться, так как на подобные действия нужно разрешение главы государства.

Как сообщила БелТА со ссылкой на Администрацию, сотрудники правоохранительных органов проникли в дом Пеньковского по решению должностных лиц Витебской области, имена которых не разглашаются. При этом, как отмечается, оно было принято без необходимых на то оснований.

Кроме того, стало известно, что инцидент произошел в Орше на прошлой неделе. Пеньковский пояснил, что из-за болезни он какое-то время перестал выходить на связь. Правоохранители проникли в его дом для установления местонахождения председателя РИК.

По информации Администрации президента, в настоящее время СК дает правовую оценку факту.

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники правоохранительных органов проникли в дом председателя РИК по решению должностных лиц Витебской области, имена которых не разглашаются.

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