МИНСК, 22 мая – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов проникли в жилище председателя Оршанского районного исполнительного комитета потому, что он на какое-то время перестал выходить на связь, сообщили в понедельник в Администрации президента Беларуси.



© Sputnik Алексей Никольский Лукашенко: кто дал право врываться в дом к Пеньковскому?

Вопрос "штурма" жилища чиновника 22 мая поднял на встрече с главой Следственного комитета Беларуси Иваном Носкевичем президент Александр Лукашенко, который отметил, что с ситуацией нужно разобраться, так как на подобные действия нужно разрешение главы государства.

Как сообщила БелТА со ссылкой на Администрацию, сотрудники правоохранительных органов проникли в дом Пеньковского по решению должностных лиц Витебской области, имена которых не разглашаются. При этом, как отмечается, оно было принято без необходимых на то оснований.

Кроме того, стало известно, что инцидент произошел в Орше на прошлой неделе. Пеньковский пояснил, что из-за болезни он какое-то время перестал выходить на связь. Правоохранители проникли в его дом для установления местонахождения председателя РИК.

По информации Администрации президента, в настоящее время СК дает правовую оценку факту.