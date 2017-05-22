Посольство выясняет, есть ли среди пострадавших в Манчестере белорусы
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Белорусские дипломаты в контакте с британскими властями выясняют, были ли среди пострадавших в результате МИНСК, 23 мая — Sputnik. граждане Беларуси. Об этом говорится в сообщении официального Twitter-аккаунта Министерства иностранных дел Беларуси. взрыва во время концерта на стадионе "Манчестер Арена"
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