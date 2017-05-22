МИНСК, 23 мая — Sputnik. Взрыв произошел во время концерта на стадионе "Манчестер Арена". Полиция сообщила, что 19 человек погибли и около 50 получили ранения.

Взрыв прогремел примерно в 00:35 по минскому времени сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. По свидетельству очевидцев, большинство зрителей были подростками.

Ambulance crews make their way to Manchester Arena after major incident. Several injuries being treated and police cordon in place. pic.twitter.com/jnNETqfJcM — Darryl Morris (@darrylmorris) 22 мая 2017 г.

​Правоохранители Манчестера квалифицируют события на стадионе как теракт и продолжают собирать свидетельства очевидцев и другую информацию, сообщил глава полиции Манчестера Иан Хопкинс.

"В настоящее время мы рассматриваем произошедшее как теракт до получения новой информации", — сказал он, прямую трансляцию заявления ведет телеканал Sky News.

Хопкинс выразил соболезнования близким погибших, по его словам, полиция делает все возможное для расследования преступления. Он сообщил, что число жертв трагедии не возросло.

Latest statement on incident at Manchester Arena pic.twitter.com/BEpLOan3dY — G M Police (@gmpolice) 23 мая 2017 г.

​"На данный момент мы можем подтвердить, что 19 человек лишились жизни и около 50 раненым оказывается помощь в местных больницах", — сказал глава полиции.

Паника на стадионе

Зрители концерта даже не сразу поняли, что произошло. На видео, которое за считанные минуты "разошлось" в соцсетях, видно, что многие зрители концерта держат в руках большие воздушные шары, поэтому в первые минуты СМИ не исключили, что за взрыв был принят звук лопнувшего вблизи микрофона шара или разорвавшегося динамика.