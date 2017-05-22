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Число погибших в теракте на концерте Арианы Гранде выросло до 22

23.05.2017 09:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 мая — Sputnik. Растет число погибших в результате взрыва на стадионе "Манчестер-Арена" во время концерта поп-певицы Арианы Гранде: полиция сообщает о том, что убиты 22 человека. Ранее речь шла о 19 жертвах и 59 раненых.

"В настоящее время мы полагаем, что нападение совершил один человек", — заявил представитель полиции города Иэн Хопкинс на пресс-конференции, которую транслировали британские ТВ.    

Полиция Манчестера заявила, что взрыв на стадионе совершил один смертник, и подтвердила, что среди погибших есть дети. 

Взрыв прогремел на стадионе "Манчестер-Арена" после того, как закончился концерт, на котором было тысячи зрителей, в том числе много подростков-поклонников Арианы Гранде.

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Теги: Минск
 
 
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Полиция Манчестера подтвердила, что среди погибших при взрыве на стадион были дети.

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