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Взрыв в Дамаске: есть погибшие и раненые

23.05.2017 09:42 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 мая — Sputnik. Взрыв в южном пригороде Дамаска, где в основном проживают мусульмане-шииты, устроил смертник в заминированной машине, сообщает Sputnik.

​Теракт произошел на КПП на въезде в Сейида-Зейнаб по дороге на аэропорт. Точное число жертв пока не называется, но, по сообщениям очевидцев, есть погибшие и раненые.

Жертв могло быть и больше, радикалы одновременно готовили еще одну диверсию, но сирийским военным удалось задержать второй автомобиль со взрывчаткой и предотвратить новый теракт.

 
Теги: Минск
 
 
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На новостные ленты мировых агентств продолжают поступать сообщения об акциях террористов-смертников: после Манчестера взрыв прогремел в Дамаске.

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