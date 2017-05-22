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Взрыв в Дамаске: есть погибшие и раненые
23.05.2017 09:42 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мая — Sputnik. Взрыв в южном пригороде Дамаска, где в основном проживают мусульмане-шииты, устроил смертник в заминированной машине, сообщает
Теракт произошел на КПП на въезде в Сейида-Зейнаб по дороге на аэропорт. Точное число жертв пока не называется, но, по сообщениям очевидцев, есть погибшие и раненые.
Жертв могло быть и больше, радикалы одновременно готовили еще одну диверсию, но сирийским военным удалось задержать второй автомобиль со взрывчаткой и предотвратить новый теракт.
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На новостные ленты мировых агентств продолжают поступать сообщения об акциях террористов-смертников: после Манчестера взрыв прогремел в Дамаске.
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