Взрыв в Дамаске: есть погибшие и раненые

МИНСК, 23 мая — Sputnik. Взрыв в южном пригороде Дамаска, где в основном проживают мусульмане-шииты, устроил смертник в заминированной машине, сообщает Sputnik .

#Breaking | A car bomb went off near a checkpoint on the airport road in #Damascus — Asharq Al-Awsat Eng (@aawsat_eng) 23 мая 2017 г.

​Теракт произошел на КПП на въезде в Сейида-Зейнаб по дороге на аэропорт. Точное число жертв пока не называется, но, по сообщениям очевидцев, есть погибшие и раненые.

Жертв могло быть и больше, радикалы одновременно готовили еще одну диверсию, но сирийским военным удалось задержать второй автомобиль со взрывчаткой и предотвратить новый теракт.