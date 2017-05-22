В Лондоне эвакуируют вокзал Виктория

МИНСК, 23 мая — Sputnik. Полиция начала массовую эвакуацию людей в одном из крупнейших вокзалов Лондона — Виктории. Поводом для эвакуации автобусного терминала стал подозрительный сверток, который там обнаружили накануне. Об этом сообщают зарубежные СМИ.



© REUTERS Andrew Yates Посольство выясняет, есть ли среди пострадавших в Манчестере белорусы

Полицией оцеплены дороги к Букингемкому дворцу и ближайшие улицы возле железнодорожного вокзала.

В понедельник вечером в концертном комплексе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде , по предварительной информации, произошел теракт. По последним данным, погибли 22 человека , около 50 получили ранения. Как сообщали СМИ, пострадавшие получили ранения "как от шрапнели". Полиция Манчестера заявила, что взрыв совершил один смертник. Это самая крупная террористическая атака в Британии после трагедии в лондонском метро в 2005 году, жертвами которой стали более 50 человек.