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В Лондоне эвакуируют вокзал Виктория

23.05.2017 10:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 мая — Sputnik. Полиция начала массовую эвакуацию людей в одном из крупнейших вокзалов Лондона — Виктории. Поводом для эвакуации автобусного терминала стал подозрительный сверток, который там обнаружили накануне. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

В Лондоне эвакуируют вокзал Виктория
© REUTERS Andrew Yates
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Полицией оцеплены дороги к Букингемкому дворцу и ближайшие улицы возле железнодорожного вокзала.

В понедельник вечером в концертном комплексе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, по предварительной информации, произошел теракт. По последним данным, погибли 22 человека, около 50 получили ранения. Как сообщали СМИ, пострадавшие получили ранения "как от шрапнели". Полиция Манчестера заявила, что взрыв совершил один смертник. Это самая крупная террористическая атака в Британии после трагедии в лондонском метро в 2005 году, жертвами которой стали более 50 человек.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Причиной массовой эвакуации людей из автобусного терминала вокзала Виктория стал подозрительный сверток.

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