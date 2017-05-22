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В Лондоне эвакуируют вокзал Виктория
23.05.2017 10:23 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мая — Sputnik. Полиция начала массовую эвакуацию людей в одном из крупнейших вокзалов Лондона — Виктории. Поводом для эвакуации автобусного терминала стал подозрительный сверток, который там обнаружили накануне. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
© REUTERS Andrew Yates
Полицией оцеплены дороги к Букингемкому дворцу и ближайшие улицы возле железнодорожного вокзала.
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Причиной массовой эвакуации людей из автобусного терминала вокзала Виктория стал подозрительный сверток.
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