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В Витебске парень напал на кассира букмерской конторы и похитил почти 2 тысячи рублей
Молодой житель Витебска совершил разбой в букмекерской конторе на проспекте Фрунзе. Инцидент произошел вечером 21 мая, сообщил TUT.BY официальный представитель УВД облисполкома Виталий Сапроненко.
«Нападение произошло перед закрытием букмекерской конторы. 30-летняя сотрудница закрывала кассу. К ней сзади подошел молодой человек, схватил ее за шею, забрал у нее ключи и похитил деньги — в сумме 1861 рубль», — рассказал представитель УВД.
Девушка позвонила в милицию, ее сотрудники оперативно прибыли на место. Вскоре установили, что преступление совершил неработающий 25-летний витеблянин. Его задержали, похищенную сумму изъяли. «Прогулять деньги он особо не успел», — добавил Виталий Сапроненко.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 207 УК (Разбой).
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Инцидент произошел вечером 21 мая.
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