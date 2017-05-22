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ЧП на столичном ОАО "МАПИД": трое рабочих в больнице

23.05.2017 11:41 — ЧП | Tut.by  
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Утром 22 мая на панельном заводе в Минске по улице Р. Люксембург трое рабочих получили серьезные травмы. По неподтвержденной информации, произошел взрыв. Обстоятельства случившегося сейчас выясняют следователи.


Фото: пресс-служба Госкомитета судебных экспертиз

Инцидент произошел в одном из цехов завода крупнопанельного домостроения № 1 ОАО «МАПИД» по улице Р. Люксембург, 205.

По рассказам работников, трое человек попали в больницу (в том числе одна женщина). Самые тяжелые травмы получил сварщик, которого отбросило ударной волной на несколько метров.

По факту травмирования трех рабочих проводится проверка, рассказал TUT.BY официальный представитель Управления Следственного комитета по Минску Алексей Климович.

— По предварительной информации, при проведении работ с коробом для формирования плит произошло воспламение летучей жидкости. В рамках проверки следователями опрашиваются сотрудники предприятия, изъята техническая документация, — рассказал Алексей Климович.


Эксперты Госкомитета судебных экспертиз проводят ряд комплексных экспертиз.


 
Теги: Минск
 
 
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По неподтвержденной информации, произошел взрыв. Обстоятельства случившегося сейчас выясняют следователи.

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