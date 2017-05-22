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Три работника ОАО "МАПИД" получили ожоги на стройке
23.05.2017 12:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мая — Sputnik. Управлением Следственного комитета по Минску проводится проверка по факту травмирования днем в понедельник на одном из предприятий ОАО "МАПИД" трех рабочих, сообщил Sputnik официальный представитель регионального управления СК Алексей Климович.
ОАО "МАПИД" — одна из крупнейших строительных компаний Беларуси, занимается возведением, в основном, жилой недвижимости.
"Следователи проводят проверку по факту травмирования 22 мая двух мужчин и женщины на одном из предприятий ОАО "МАПИД". По предварительной информации при проведении работ с коробом для формирования плит произошло воспламенение летучей жидкости", — рассказал Климович.
По его словам, в рамках проверки следователями опрашиваются сотрудники предприятия, изъята техническая документация. Экспертами Госкомитета судебных экспертиз проводится ряд комплексных экспертиз. Причины происшедшего устанавливаются.
Климович также добавил, что сейчас пострадавшие находятся в больнице.
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Пострадали двое мужчин и женщина, они получили ожоги при воспламенении летучей жидкости. Следователи проводят проверку.
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