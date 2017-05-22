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Молодой мужчина попал под варшавский поезд в Пружанском районе

23.05.2017 13:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 мая – Sputnik. Молодой мужчина погиб в Пружанском районе в результате наезда пассажирского поезда, сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.

Молодой мужчина попал под варшавский поезд в Пружанском районе
© Pixabay
Поезд насмерть сбил 50-летнего мужчину в Бобруйском районе

Инцидент на железной дороге произошел накануне рано утром возле станции Оранчицы.

"Во время следования пассажирского состава "Варшава – Москва" в сторону Минска машинист, увидев молодого человека на путях, применил экстренное торможение", – сказала Дранькова.

По словам собеседницы Sputnik мужчина, житель Пружан, от полученных травм скончался на месте.

Дранькова также уточнила, что, по информации родственников, ранее мужчина высказывал намерения совершить суицид. В настоящее время Пружанским райотделом СК по факту смерти жителя райцентра проводится проверка.

 
Теги: Минск
 
 
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Несмотря на то что машинист состава применил экстренное торможение, избежать наезда на человека не удалось.

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