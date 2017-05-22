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Молодой мужчина попал под варшавский поезд в Пружанском районе
23.05.2017 13:11 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мая – Sputnik. Молодой мужчина погиб в Пружанском районе в результате наезда пассажирского поезда, сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.
Инцидент на железной дороге произошел накануне рано утром возле станции Оранчицы.
"Во время следования пассажирского состава "Варшава – Москва" в сторону Минска машинист, увидев молодого человека на путях, применил экстренное торможение", – сказала Дранькова.
По словам собеседницы Sputnik мужчина, житель Пружан, от полученных травм скончался на месте.
Дранькова также уточнила, что, по информации родственников, ранее мужчина высказывал намерения совершить суицид. В настоящее время Пружанским райотделом СК по факту смерти жителя райцентра проводится проверка.
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Несмотря на то что машинист состава применил экстренное торможение, избежать наезда на человека не удалось.
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