Молодой мужчина попал под варшавский поезд в Пружанском районе

МИНСК, 23 мая – Sputnik. Молодой мужчина погиб в Пружанском районе в результате наезда пассажирского поезда, сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.

Инцидент на железной дороге произошел накануне рано утром возле станции Оранчицы.

"Во время следования пассажирского состава "Варшава – Москва" в сторону Минска машинист, увидев молодого человека на путях, применил экстренное торможение", – сказала Дранькова.

По словам собеседницы Sputnik мужчина, житель Пружан, от полученных травм скончался на месте.

Дранькова также уточнила, что, по информации родственников, ранее мужчина высказывал намерения совершить суицид. В настоящее время Пружанским райотделом СК по факту смерти жителя райцентра проводится проверка.