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Декретница в Гродно разбила машину, попав в нее бутылкой с 9-го этажа

23.05.2017 13:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 мая – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении жительницы Гродно, которая с 9-го этажа метко попала пустой водочной бутылкой в автомобиль Toyota, сообщили Sputnik во вторник в УВД Гродненского облисполкома.

Декретница в Гродно разбила машину, попав в нее бутылкой с 9-го этажа
© Flickr/ Lynn Friedman
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Инцидент произошел в минувшее воскресенье в одном из дворов на улице Пестрака в областном центре. 

"Девушка нашла у себя дома пустую бутылку из-под водки. Избавиться от нее гражданка решила очень просто, выбросив тару через окно", – сказали в УВД.

По информации милиции, бутылка попала на припаркованную Toyota Avensis и повредила в машине крышу.

В отношении девушки, которая в настоящее время находится в отпуске по уходу за ребенком, было возбуждено уголовное дело по ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство).

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Таким образом девушка решила избавится от пустой тары, обнаруженной в квартире.

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