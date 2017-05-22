Декретница в Гродно разбила машину, попав в нее бутылкой с 9-го этажа

МИНСК, 23 мая – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении жительницы Гродно, которая с 9-го этажа метко попала пустой водочной бутылкой в автомобиль Toyota, сообщили Sputnik во вторник в УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье в одном из дворов на улице Пестрака в областном центре.

"Девушка нашла у себя дома пустую бутылку из-под водки. Избавиться от нее гражданка решила очень просто, выбросив тару через окно", – сказали в УВД.

По информации милиции, бутылка попала на припаркованную Toyota Avensis и повредила в машине крышу.

В отношении девушки, которая в настоящее время находится в отпуске по уходу за ребенком, было возбуждено уголовное дело по ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство).