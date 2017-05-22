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Декретница в Гродно разбила машину, попав в нее бутылкой с 9-го этажа
23.05.2017 13:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мая – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении жительницы Гродно, которая с 9-го этажа метко попала пустой водочной бутылкой в автомобиль Toyota, сообщили Sputnik во вторник в УВД Гродненского облисполкома.
Инцидент произошел в минувшее воскресенье в одном из дворов на улице Пестрака в областном центре.
"Девушка нашла у себя дома пустую бутылку из-под водки. Избавиться от нее гражданка решила очень просто, выбросив тару через окно", – сказали в УВД.
По информации милиции, бутылка попала на припаркованную Toyota Avensis и повредила в машине крышу.
В отношении девушки, которая в настоящее время находится в отпуске по уходу за ребенком, было возбуждено уголовное дело по ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство).
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Таким образом девушка решила избавится от пустой тары, обнаруженной в квартире.
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